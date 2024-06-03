Anasayfa Video Galeriler Gündem Çöken bina soruşturmasında gözaltı sayısı yükseldi Çöken bina soruşturmasında gözaltı sayısı yükseldi 03 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 11:20 Güncelleme: 03 Haziran 2024 Pazartesi 11:20 İstanbul Küçükçekmece'de çöken bina soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665d7ce841de6c0d5b0e2ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da taksiciden genç kızlara ahlaksız teklif iddiası Yüzme bilmeyeni boğulmasın diye dövüyorlar Vatandaştan Sinan Oğan’a tepki: ''Niye gittin yamandın o zaman ?'' 2. el araç fiyatları düştü ama... Soran bile yok Tahta kaşıkla cinsel saldırı, işkence, ölüm tehdidi ve tahliye Sütey Yaylası ve Süphan Dağı’ndan hayranlık uyandıran görüntüler Ev sahibi-kiracı kavgası sokağa taştı: ''Burayı kan gölüne çeviririm'' DEM Partili belediyeye operasyon: Başkan gözaltına alındı Tekirdağ'da işçi servisi kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var