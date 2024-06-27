Anasayfa Video Galeriler Gündem Çöken binada ölümden kurtuluş anı kamerada Çöken binada ölümden kurtuluş anı kamerada 27 Haziran 2024 Perşembe Saat: 10:21 Güncelleme: 27 Haziran 2024 Perşembe 10:21 Bahçelievler'de çöken binadan kurtulan vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Binanın çökmesinin ardından cep telefonu ile görüntü çeken apartman sakini, "Oturduğum binanın haline bakın, 3 dakikada çöktü" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667d1305980ad7b7b5094c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Onu hiç böyle görmediniz: Arda Güler maç sonu çılgına döndü Mide bulandıran sapıklık: Kar maskesi takıp, engelli kadının peşine takıldı Dünyanın düz olduğunu kanıtlayamayan Adanalı esnaf belediyeye başvurdu Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı, beklenen video geldi Bolivya'da darbe girişimi: Halk sokaklara döküldü 13 ilde büyük operasyon: 83 gözaltı Başkent'te lunaparkta yangın paniği Ordu'da dev hortum 27 Afgan, 2 Bangladeşli, 1 Pakistanlı... Nereden çıktıklarına inanamayacaksınız