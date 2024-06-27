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Çöken binada ölümden kurtuluş anı kamerada

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Bahçelievler'de çöken binadan kurtulan vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Binanın çökmesinin ardından cep telefonu ile görüntü çeken apartman sakini, "Oturduğum binanın haline bakın, 3 dakikada çöktü" dedi.

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