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  3. 15 Kasım 2019 09:30

Çöken cami inşaatında endişeli bekleyiş

Gaziantep’te dün saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kaldığı düşünülen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan’ı arama çalışmaları yaklaşık 17 saattir aralıksız sürüyor.

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