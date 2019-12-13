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  3. 13 Aralık 2019 15:55

Çöken yol 3 otomobili yuttu !

Çin’in Xiamen şehrinde yolda çökme meydana geldi. Felaket senaryolu filmleri aratmayan olayda, seyir halindeki 3 otomobil çukurun içine düştü.

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