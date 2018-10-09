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  3. 09 Ekim 2018 20:35

Çökme riski bulunan bina yıkılıyor

Bağcılar’da yanında yapılan inşaat alanındaki kazı çalışması nedeniyle çökme riski oluşan bina kontrollü bir şekilde yıkılıyor.(İHA)

Bilgin Pro
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Çökme riski olan binanın yıkımı sürüyor
Çökme riski olan binanın yıkımı sürüyor
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Ünlü manken emniyette ifade verdi
Ünlü manken emniyette ifade verdi
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Edirnekapı metrobüs durağında insan seli
Edirnekapı metrobüs durağında insan seli
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Üç beyaz kaplan yavrusu ilgi odağı oldu
Üç beyaz kaplan yavrusu ilgi odağı oldu
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Batan gemidekilerin yardımına Türk mürettebat koştu
Batan gemidekilerin yardımına Türk mürettebat koştu
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