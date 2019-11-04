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  3. 04 Kasım 2019 18:50

''Çoluğumuz çocuğumuz aç. Verdiğiniz sözleri tutun!''

AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin binası önünde toplanan servis şoförleri "Çoluğumuz çocuğumuz aç. Verdiğiniz sözleri tutun" diyerek Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a tepki gösterdi.

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İstanbul'u birbirine katan trafik magandaları kamerada!
İstanbul'u birbirine katan trafik magandaları kamerada!
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Ayaklarında poşetle okula gidiyorlar
Ayaklarında poşetle okula gidiyorlar
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AK Partili vekilden dikkat çeken ''diktatör'' çıkışı
AK Partili vekilden dikkat çeken ''diktatör'' çıkışı
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Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı
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