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  4. Çöp atanlardan bıktı, çareyi bu şekilde buldu

Çöp atanlardan bıktı, çareyi bu şekilde buldu

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evinin önüne yaptırdığı çeşmenin etrafına atılan çöpleri toplamaktan bıkan bir vatandaş, bu duyarsızlığa ders vermek için çöplerden stant oluşturdu.

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