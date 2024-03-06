Çöp atanlardan bıktı, çareyi bu şekilde buldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evinin önüne yaptırdığı çeşmenin etrafına atılan çöpleri toplamaktan bıkan bir vatandaş, bu duyarsızlığa ders vermek için çöplerden stant oluşturdu.

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