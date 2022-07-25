Çöp evde kilitli bulunan çocuğun sağlık durumu iyi

İmamdan skandal sözler: ''Sokaklar kasap dükkanı gibi, et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor''

İstanbul semalarında da görülen ''cisimlerin'' altından Elon Musk çıktı

İlber Ortaylı'dan ''yeni başlayanlar'' için Lozan Antlaşması dersi

TÜGVA'dan 5 bin öğrenci ile Ayasofya'da namaz organizasyonu

Ne Bodrum ne Antalya... Türkiye'de tek olan mavi bayraklı plaja akın ettiler