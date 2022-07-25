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Çöp evde kilitli bulunan çocuğun sağlık durumu iyi

Bursa'da 1 yıl boyunca evde kilitli tutulan 9 yaşındaki çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan devlet korumasına alınan çocuğun son hali ortaya çıktı.

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