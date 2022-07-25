Anasayfa Video Galeriler Gündem Çöp evde kilitli bulunan çocuğun sağlık durumu iyi Çöp evde kilitli bulunan çocuğun sağlık durumu iyi 25 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 17:20 Bursa'da 1 yıl boyunca evde kilitli tutulan 9 yaşındaki çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan devlet korumasına alınan çocuğun son hali ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62dea6bbd5787779820b94e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adalar vapurunda kadın turistler birbirine girdi Akılalmaz olay! Hırsız sandığı motosikletliye aracıyla böyle çarptı İki ailenin arazi kavgasında kan döküldü: 3 ölü, 1 yaralı Çöp evde kilitli bulunan çocuğun annesi ilk kez konuştu İstanbul'da 7/24 deprem ve tsunami nöbeti Elektrikli scooterlara 2 saatte ceza yağdı Yunanistan'daki yangın Türkiye sınırına ulaştı Manisa'da ciğerlerimiz yandı! Çok sayıda ev küle döndü İstanbul'da sokak ortasında bir kadın tekbir getirilerek bıçaklandı!