Anasayfa Video Galeriler Gündem Çöp evden çöple beraber bir dram, bir aşk çıktı Çöp evden çöple beraber bir dram, bir aşk çıktı 12 Ekim 2023 Perşembe Saat: 11:45 Güncelleme: 12 Ekim 2023 Perşembe 11:45 Adana’da yaşayan 78 yaşındaki bir kadının evi, çöplüğe dönüştü. Komşuların CİMER’e şikayeti üzerine yetkililer tarafından temizlenen evden 2 kamyon çöp çıkarken, yaşlı kadın "Eşim öldükten sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6527b2367876143cf30fcaa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte çocuğu çekme halatı diye kullandılar Bir şehrimizde termometreler -5 dereceyi gösterdi Kalıcı deprem konutları yükseliyor; işte son durum Melis Sezen çok özel dansıyla hayran bıraktı Hobi olarak başlamıştı ama... Gören hormonlu sansa da altında ata tohumu var İlber Ortaylı ve Celal Şengör’in ortadoğu yorumu olay oldu İsrail, Gazze'deki bir mahalleyi daha haritadan sildi Lübnan'da Türk Bayrağı yakıldı Sokak ortasında silahlar konuştu; 1 yaralı