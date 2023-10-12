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Çöp evden çöple beraber bir dram, bir aşk çıktı

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Adana’da yaşayan 78 yaşındaki bir kadının evi, çöplüğe dönüştü. Komşuların CİMER’e şikayeti üzerine yetkililer tarafından temizlenen evden 2 kamyon çöp çıkarken, yaşlı kadın "Eşim öldükten sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

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