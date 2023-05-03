Anasayfa Video Galeriler Gündem Çöp konteynerini açan okul müdürü hayatını şokunu yaşadı Çöp konteynerini açan okul müdürü hayatını şokunu yaşadı 03 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 12:00 ABD'nin Batı Virginia eyaletinde bir okul bahçesindeki konteynerden aniden çıkan ayı, okul müdürünü korkuttu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645222aae00d3b1f19258cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Sınır ötesi'' hırsızlar yakalandı! Türkiye'ye gelip kuyumcu soydular.... Yatırımcının gram ve çeyrek altının ardından tercihi o oldu İstanbul Kadıköy'de kan donduran cinayet Sokak ortasında genç kadına iğrenç taciz kamerada CHP'li Özgür Özel'in katıldığı canlı yayın yarıda kesildi İstanbul'da 860 bin TL'lik gasp saniye saniye kamerada Kılıçdaroğlu'nun mutfağında Babacan vardı: ''Şampiyonlar Ligi hazır!'' Ümit Özdağ: ''Vatandaşlık verilen göçmenlerin oyuna talip değiliz'' Korkunç kaza! Tam 72 araç birbirine girdi