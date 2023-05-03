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Çöp konteynerini açan okul müdürü hayatını şokunu yaşadı

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde bir okul bahçesindeki konteynerden aniden çıkan ayı, okul müdürünü korkuttu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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