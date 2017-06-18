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  3. 18 Haziran 2017 16:15

Çöp kutusunun başında meyve beklediler

Sivas'ta mevsimlik işçi olarak çalışan 5 kişilik Güllüoğlu ailesinin marketlerin çöpe atacağı meyveleri çöp konteynerinin başında beklemeleri görenlerin içini sızlattı.

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