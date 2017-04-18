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  3. 18 Nisan 2017 11:50

Çöp poşetinden etek, folyodan astronot kıyafeti

Balıkesir'de minikler geri dönüşüm ürünleri ile podyuma çıktı. Yaşları 4-5 ve 6 olan minik öğrenciler kendilerine çöp poşetinden etek, alüminyum folyadan astronot kıyafeti yaptı.

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