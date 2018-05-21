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  3. 21 Mayıs 2018 11:30

Cop ve beyzbol sopalarıyla birbirlerine girdiler

Avcılar'da seyir halindeki sürücüler arasında kavga çıktı. Kavga anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından görüntülendi. 

Bilgin Pro
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Halisdemir’e son kurşunu sıkan darbecinin kod adı Memati
Halisdemir’e son kurşunu sıkan darbecinin kod adı Memati
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Dikkatsiz sürücü anne ve 2 çocuğunu ezdi
Dikkatsiz sürücü anne ve 2 çocuğunu ezdi
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Öğle bülteni
Öğle bülteni
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Dev petrol arama platformu havadan görüntülendi
Dev petrol arama platformu havadan görüntülendi
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Kulübe ve araç alev alev yandı
Kulübe ve araç alev alev yandı
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21 terörist etkisiz hale getirildi
21 terörist etkisiz hale getirildi
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