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Çöpe atıyordu, içinden bir servet çıktı

İzmir'de bir vatandaşın çöpe atmak istediği yünlerin içinden 116 bin lira değerinde 17 adet kulplu Reşat altını çıktı.

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