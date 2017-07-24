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  3. 24 Temmuz 2017 13:15

Çöpe bırakılan bebeğe hemşireler annelik yapıyor

Adana'da doğduktan hemen sonra bir kadın çantasına konularak çöpe bırakılan bebeğin tedavisi sürüyor. "Hayat" ismi verilen bebeğe servisteki hemşireler annelik yapıyor.

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