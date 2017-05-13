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  3. 13 Mayıs 2017 14:15

Çöplere dadanan ayıdan böyle kurtuldu

Çöplere dadanan ayılardan ’palyaço’ ile kurtuldu.

Video Galeri
Tur midibüsü faciası: 20 ölü
Tur midibüsü faciası: 20 ölü
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Gaziantepte 3.5 ton at ve eşek eti ele geçirildi
Gaziantepte 3.5 ton at ve eşek eti ele geçirildi
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Çaldığı paralarla burnuna estetik yaptırdı
Çaldığı paralarla burnuna estetik yaptırdı
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Darbeci komutanın talimatları ses kayıtlarında
Darbeci komutanın talimatları ses kayıtlarında
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Tur otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tur otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Muğlada yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı:Çok sayıda ölü ve yaralı var
Muğlada yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı:Çok sayıda ölü ve yaralı var