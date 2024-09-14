Anasayfa Video Galeriler Gündem Çöplükte gizemli ceset Çöplükte gizemli ceset 14 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 17:40 Güncelleme: 14 Eylül 2024 Cumartesi 17:40 Mersin'in Bozyazı ilçesi Yayla yolundaki Ustalar mahallesindeki çöplükte gizemli erkek cesedi bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e5a06d020c5835cd0a7673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ayşenur Ezgi Eygi'ne son veda... Son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı Erdoğan: ''Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını soracağız'' Eylül sofralarının lezzeti palamutun ucuzlayan fiyatını gören inanamadı Burada 2 şey yasak: Küfürlü konuşmak ve siyaset... Genç Sude ''bu spor kızlara göre değil'' diyenleri utandırdı Tapu dairesinde dublörlü vurgun Türkiye'de üretiliyor, Buckingham Sarayı'nda sofraları süslüyor Aşiret düğününde takı şov: Damat ve geline bir servet takıldı İstanbul'un tarihi köprüsünün içine böyle ettiler