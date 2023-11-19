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Çöplükte kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu

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Kayseri'de çöplükte kaybolduğu iddia edilen belediye işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.

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