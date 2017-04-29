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  3. 29 Nisan 2017 12:45

Çöpten tarih çıktı

Türk İslam tarihinin üç şemsinden biri olan ve kabri Sivas'ta bulunan Şemseddin Ahmed Sivasi'nin (Kara Şems) torunu Şeyh Ömer'e ait olan 200 yıllık kitap taksiciler tarafından çöpte bulundu.

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