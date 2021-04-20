Anasayfa Video Galeriler Gündem Çorap satan kadının cipi olduğu ortaya çıktı Çorap satan kadının cipi olduğu ortaya çıktı 20 Nisan 2021 Salı Saat: 14:41 İstanbul Esenyurt'ta dilenci ve seyyar satıcılara yönelik yapılan denetimlerde, çorap satan bir kadının üzerinden cip anahtarı çıktı. Kadının, aracını uzak bir noktaya park ettikten sonra çorap sattığı öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607ebdcf7a00f45eba4d6243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müge Anlı halk oyunu oynadığı anları paylaştı İstanbul'da dehşet anları! Arkadaşlık sitesinden tanıştı öldüresiye dövdü Yerli koronavirüs aşısının yan etkileri açıklandı Eski Ergenekon savcısına FETÖ cezası Televizyonun altında kalan çocuk öldü Ücretsiz dağıtılan patates ve soğan miktarı belli oldu Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için tarih verdi ''Neron Ümit'' yine yaktı! Mahalleli dehşeti yaşadı İşte sadece 10 saniyede ''kontrolsüz normalleşememe''nin özeti!