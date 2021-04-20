Çorap satan kadının cipi olduğu ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta dilenci ve seyyar satıcılara yönelik yapılan denetimlerde, çorap satan bir kadının üzerinden cip anahtarı çıktı. Kadının, aracını uzak bir noktaya park ettikten sonra çorap sattığı öğrenildi.

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