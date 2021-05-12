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  4. Çorapta sakladığı altınları kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdı

Çorapta sakladığı altınları kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Meryem Akça 100 bin liralık altın ve parasını kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptıdı.

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