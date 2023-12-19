Anasayfa Video Galeriler Gündem Çorbanın fiyatını yüksek bulunca 9 kişiyle restoranı bastı Çorbanın fiyatını yüksek bulunca 9 kişiyle restoranı bastı 19 Aralık 2023 Salı Saat: 08:35 Güncelleme: 19 Aralık 2023 Salı 08:35 Gaziantep'te, evine sipariş ettiği beyran çorbasının fiyatını yüksek bulan müşteri kuryeyi darbetti. Öfkeli adam daha sonra 9 kişilik grupla restoranı basıp ortalığı birbirine kattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65812bac7f2138f49d09c263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 3 organize suç örgütü elebaşısı daha Türkiye'de yakalandı AK Parti 1992'de hizmete açılan Atatürk Barajı'na da sahip çıktı: ''Biz kazandırdık'' Somali Cumhurbaşkanı'ndan 12 gün sonra gelen telefon İstanbul'da depremde hasar gören bir bina boşaltıldı ''Yok artık'' dedirten olay: Beyran fiyatı yüzünden iş yerini bastılar Xiaomi'nin elektrikli otomobili yola çıktı! İlk kez kamuflajsız görüntülendi Dünyanın en kötü yemeği seçilmişti! Karadenizliler 2 saatte silip süpürdü Marmara için duymak istemediğimiz deprem açıklaması geldi 21 yıl önce FETÖ'yü bu sözlerle ifşa etmişti, ardından öldürüldü!