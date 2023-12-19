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  4. Çorbanın fiyatını yüksek bulunca 9 kişiyle restoranı bastı

Çorbanın fiyatını yüksek bulunca 9 kişiyle restoranı bastı

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Gaziantep'te, evine sipariş ettiği beyran çorbasının fiyatını yüksek bulan müşteri kuryeyi darbetti. Öfkeli adam daha sonra 9 kişilik grupla restoranı basıp ortalığı birbirine kattı.

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