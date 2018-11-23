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  3. 23 Kasım 2018 12:30

Çorlu’daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü ve 340 kişinin yaralandığı tren kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz tarihinde meyanda gelen, 25 kişinin öldüğü ve 340 kişinin yaralandığı kazanın, trendeki kameralar tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Trenin iç ve dış kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde makinistin kaza...

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