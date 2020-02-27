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  3. 27 Şubat 2020 15:15

Corona virüse rağmen fenalaşan adama suni teneffüs yapan doktor

Corona virüs salgınıyla mücadele eden Çin'de, bir markette kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Yere yığılan yaşlı adama suni solunum yapan doktor ''kahraman'' ilan edildi.

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