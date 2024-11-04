Anasayfa Video Galeriler Gündem Çorum'da 1 kişinin öldüğü patlamanın şiddetini gözler önüne seren kareler Çorum'da 1 kişinin öldüğü patlamanın şiddetini gözler önüne seren kareler 04 Kasım 2024 Pazartesi Saat: 12:46 Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının ardından binadaki hasar görüntülendi. Patlamanın etkisiyle çatının bile delindiği görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/672897d976ded9f3f9065233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir şehir sis altında: Uçak seferleri gecikmeli yapılıyor 9 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Nişantaşı'nda parkta bıçaklı 'düello' kamerada Şişli’de eşine çiçek gönderdiğini öne sürdüğü kişiyi tekme tokat dövü Sarıyer'de takla atan hafif ticari araç karşı şeride geçti- 2 Ölü, 4 yaralı Yonca Evcimik mini şortu ve gül detaylı büstiyeriyle beğeni topladı Sürücüsüyle tartıştığı ambulansın camını yumruklayıp, ‘Beni tanıyor musun’ diye bağırdı Milli sporcu Şahika Ercümen, Ayvalık’ın kırmızı mercanlarını tanıtmak için dalış yaptı İstanbul-Beyoğlu'nda hırsız, namaz kılan kadının cüzdanını çaldı; o anlar kamerada_2