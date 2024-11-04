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  4. Çorum'da 1 kişinin öldüğü patlamanın şiddetini gözler önüne seren kareler

Çorum'da 1 kişinin öldüğü patlamanın şiddetini gözler önüne seren kareler

Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının ardından binadaki hasar görüntülendi. Patlamanın etkisiyle çatının bile delindiği görüldü.

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