Anasayfa Video Galeriler Gündem Çorum'da 3 bin 500 yılık eser gün yüzüne çıkarıldı Çorum'da 3 bin 500 yılık eser gün yüzüne çıkarıldı 18 Ağustos 2023 Cuma Saat: 14:28 Çorum'da dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri olan Hitit İmparatorluğu'na bir dönem başkentlik yapan Şapinuva'da yürütülen kazılarda 3 bin 500 yıllık hububat silosu bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64df55f5ee46ad3dd2243c63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ünlü rapçilere gözaltı 12 katlı 2 bina dinamitle yerle bir edildi! Gözyaşlarıyla izlediler İstanbul'da israf görüntüleri tepki çekti Cem Uzan ''çılgın'' projesini duyurdu: 100 bin Euro ödüllü after party! İstanbul'da kısa mesafe cinayeti! Dehşet anları kamerada Robbie Williams, Türkiye'de ilk kez konser verdi İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı Hoynat Adası turist akınına uğruyor Fabrikada korku dolu anlar! Bomba gibi patladı