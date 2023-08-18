Çorum'da 3 bin 500 yılık eser gün yüzüne çıkarıldı

Çorum'da dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri olan Hitit İmparatorluğu'na bir dönem başkentlik yapan Şapinuva'da yürütülen kazılarda 3 bin 500 yıllık hububat silosu bulundu.

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