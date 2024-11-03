Anasayfa Video Galeriler Gündem Çorum'da 6 katlı binada büyük patlama Çorum'da 6 katlı binada büyük patlama 03 Kasım 2024 Pazar Saat: 15:10 Güncelleme: 03 Kasım 2024 Pazar 15:11 Çorum'da bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Binanın bulunduğu sokak savaş alanına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6727685477b2929dd40cce33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Sanchez afet bölgesinde saldırıya uğradı Muğla'da orman yangını Cadılar Bayramı partisinde 6 kişinin telefonu çalındı Kasım geldi, kış bir türlü gelmedi: Sahillere akın ettiler Mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu Wanda Nara, ünlü rapçi L-Gante ile sobelendi; Icardi bu sefer affetmedi 46. İstanbul Maratonu'nda şampiyonlar belli oldu Sokak ortasında vahşet: Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu Trenin üzerinde TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti