Anasayfa Video Galeriler Gündem Çorum'da fıkra gibi olay! Starlink uydularını 112'ye ihbar etti Çorum'da fıkra gibi olay! Starlink uydularını 112'ye ihbar etti 26 Eylül 2023 Salı Saat: 16:35 Çorum'da gökyüzünde Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularını gören bir vatandaş, saldırı olabileceğini düşünüp 112'yi aradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6512de1aa027b913d3161343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı dev gövde gösterisi BTK'da Starlink toplantısı! Türkiye'de hizmete girecek mi? Onarım çalışması trafiği durdurdu! Ankara yönü tıkandı Üniversiteden ''kadavra gönüllüsü'' ilanı Türkiye'nin yeşil altını! Köyde keşfedildi kilosu 20 bin TL'den satılıyor O Türkiye'nin Ferrari'sine süspansiyon taktıran bilgesi İstanbul'da güpegündüz eli bıçaklı dehşet! Bebek sahilinde 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Hakan Fidan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuralını bozmadı