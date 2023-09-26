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  4. Çorum'da fıkra gibi olay! Starlink uydularını 112'ye ihbar etti

Çorum'da fıkra gibi olay! Starlink uydularını 112'ye ihbar etti

Çorum'da gökyüzünde Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularını gören bir vatandaş, saldırı olabileceğini düşünüp 112'yi aradı.

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