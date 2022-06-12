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Çorum'daki hortum dehşeti kamerada

Çorum’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından hortum oluştu.

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