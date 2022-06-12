Anasayfa Video Galeriler Gündem Çorum'daki hortum dehşeti kamerada Çorum'daki hortum dehşeti kamerada 12 Haziran 2022 Pazar Saat: 23:25 Çorum’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından hortum oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a64bb512d89f3b0f3501b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da dev hortum! Uçaklar piste inemedi Kızılırmak Nehri'nde korkutan gelişme! Nehir adındaki renge büründü Bu sefer öğrenciler ders verdi; lüks araç israfı dersi! Güldür Güldür Show'dan ''acı acı'' güldüren Katarlılara ev satışı skeci Seren Serengil'in ''gençlik'' formülü mide bulandırdı İstanbul'da sokak ortasında yağmur altında cinsel ilişki rezaleti Squid Game hayranlarının beklediği müjde geldi Boksöre sopalı saldırı! 6 kişi tutuklandı; o anlar kamerada HDP milletvekilinden polise yumruk!