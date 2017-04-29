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  3. 29 Nisan 2017 22:20

Çözüm Sürecini bitiren teröristler öldürüldü

Adıyaman’da 20 Temmuz 2015 tarihinde ‘Çözüm Süreci’nin bitmesine neden olan terör saldırısını gerçekleştiren teröristler öldürüldü.

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