Anasayfa Video Galeriler Gündem Cristiano Ronaldo'dan rakibine tokat Cristiano Ronaldo'dan rakibine tokat 02 Eylül 2021 Perşembe Saat: 10:35 Portekiz'in sahasında İrlanda'yı son dakikalarda 2 gol atarak yenmesinde başrol oynayan Cristiano Ronaldo'nun maçta bir pozisyonda rakibine hareketi kameralara yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61307ec9d19a216f800eeb33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TikTok'çu gençler İstanbul'u birbirine kattı Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi Bir ilimizde daha orman yangını! Alevler geceyi gündüze çevirdi Fırtına İstanbul Havalimanı'nda ortalığı birbirine kattı Ankara'da çatıları uçuran fırtına! 3 binanın çatısı uçtu Defne Samyeli'nın kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi: 17 yaşında ortamlara bak Birçok suçtan aranıyordu: Bu halde yakalandı TRT'den Filenin Sultanları'nın coşkusuna İzmir Marşı sansürü Yola savrulan motosiklet bebek arabasına çarptı