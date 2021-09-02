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Cristiano Ronaldo'dan rakibine tokat

Portekiz'in sahasında İrlanda'yı son dakikalarda 2 gol atarak yenmesinde başrol oynayan Cristiano Ronaldo'nun maçta bir pozisyonda rakibine hareketi kameralara yakalandı.

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