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  3. 17 Şubat 2018 13:32

Cruise gemisi savaş alanına döndü !

Carnival Cruise’a ait Legend isimli kruvaziyerde çıkan kavgada 30 kişi yaralanırken, güvenlik görevlilerinin sert müdahalesi kameraya yansıdı.

Bilgin Pro
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