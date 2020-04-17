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  3. 17 Nisan 2020 08:55

Cübbeli Ahmet: ''Beni fitnecilikle suçlamalarından korktum''

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, cuma namazının aslında bir hafta önceden durdurulmasını savunduğunu ancak ‘fitne çıkarttı’ denmesinden korktuğu için böyle bir açıklamaya yanaşmadığını söyledi.

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