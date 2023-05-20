Anasayfa Video Galeriler Gündem Cübbeli Ahmet: ''Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attı'' Cübbeli Ahmet: ''Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attı'' 20 Mayıs 2023 Cumartesi Saat: 09:15 14 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan Cübbeli Ahmet bu sefer de "Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attılar" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6468657d70535967ff415897" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Almanya’da Türk seyahat acentesi kundaklandı Kılıçdaroğlu ''vatanınız için'' diyerek çağrı yaptı Biden'ın zor anları kamerada Erdoğan ile Sinan Oğan'ın sürpriz toplantısı sessiz sedasız bitti İmamoğlu ile AK Partili seçmenin sohbeti gündem oldu Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti Karavan tutkunları İstanbul Karavan Festivali'nde buluştu Katil arılar bir şehri alarmı geçirdi! Laboratuvar böcekleri doğaya salındı Tatili fırsat bilenler soluğu denizde aldı