Cübbeli Ahmet: ''Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attı''

14 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan Cübbeli Ahmet bu sefer de "Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attılar" dedi.

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