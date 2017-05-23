  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Mayıs 2017 21:45

Cübbeli Ahmet Hoca: Dinler arası diyalog şirktir

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, TGRT Haber ekranlarında yine gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Video Galeri
Deprem uzmanından korkutan tahmin
Deprem uzmanından korkutan tahmin
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yabancı isim eleştirisi
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yabancı isim eleştirisi
Video Galeri
Ankarada protestocu gruba polis müdahalesi: 6 gözaltı
Ankarada protestocu gruba polis müdahalesi: 6 gözaltı
Video Galeri
Başkentte Gülmen ve Özakça protestosuna müdahale
Başkentte Gülmen ve Özakça protestosuna müdahale
Video Galeri
Atatürk Havalimanı trafiğini alt üst eden köpek kamerada
Atatürk Havalimanı trafiğini alt üst eden köpek kamerada
Video Galeri
Pendikte top mermisi bulundu
Pendikte top mermisi bulundu