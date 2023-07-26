Cübbeli Ahmet küçük kızın elini neden sıkmadığını açıkladı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü havalimanında elini sıkmak isteyen küçük kızdan elini çekmesinin nedenini "caiz olmayan bir şey” diyerek açıkladı.

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