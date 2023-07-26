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  4. Cübbeli Ahmet küçük kızın elini neden sıkmadığını açıkladı

Cübbeli Ahmet küçük kızın elini neden sıkmadığını açıkladı

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü havalimanında elini sıkmak isteyen küçük kızdan elini çekmesinin nedenini "caiz olmayan bir şey” diyerek açıkladı.

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