Anasayfa Video Galeriler Gündem Cübbeli Ahmet, MİT'in ''İsmailağa'' raporunu açıkladı Cübbeli Ahmet, MİT'in ''İsmailağa'' raporunu açıkladı 09 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 20:55 Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü MİT tarafından hazırlanan İsmailağa Cemaati raporunu açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c9c10a2397e516f51682f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Türkiye ile ilgili üzüldüğüm konu şu'' deyip açıkladı Kurban pazarı savaş alanına döndü Bayramda Taksim'de dikkat çeken kalabalık Acil servis doktoru ''bakmıyorum'' dedi ortalık karıştı İstanbul'da yangın paniği! 1 saat sürdü Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Ozan Tufan imzayı attı Sri Lanka'da protestolar büyüdü, başbakanlık konutunu yaktılar Protestocular başkalık sarayını basıp havuzunda yüzdü İstanbul Metrosu'nda ırkçı saldırı