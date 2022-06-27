Anasayfa Video Galeriler Gündem Cübbeli Ahmet sesçisine böyle takıldı Cübbeli Ahmet sesçisine böyle takıldı 27 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 07:40 Cübbeli Ahmet, sohbetlerinden önce ses kontrolü yapan genç hafıza, “Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma” diyerek ses kontrolü yapmasını eleştirdi.. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b934b2d84f885d951c8543" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Güldür Güldür'den bu sefer de ''dış güçler'' skeci Gericilerin hedefindeki Melek Mosso yanıtı sahneden verdi! Boğa güreşinde tribün çöktü İstanbul'da vahşet! Engelli ağabeyini öldüren zanlının itirafkı şoke etti AFAD, sular altında kalan mahallede vatandaşları botla kurtardı SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri Bir yaşındaki bebeğin mucize kurtuluşu kamerada Mahsun Kırmızıgül: ''Maalesef sesimizi kıstılar'' ''İmamoğlu''nun adı bile yetti; A Spor apar topar yayını kesti