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  4. Cübbeli Ahmet sesçisine böyle takıldı

Cübbeli Ahmet sesçisine böyle takıldı

Cübbeli Ahmet, sohbetlerinden önce ses kontrolü yapan genç hafıza, “Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma” diyerek ses kontrolü yapmasını eleştirdi..

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