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Cübbeli Ahmet şimdi de ''eşcinsellere'' savaş açtı

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Kısa bir süre önce internette yayınlana fetvasında "erkek erkeğe tokalaşmayın, cinsel meyil duyulabilir" diyen Cübbeli Ahmet eşcinsellere yönelik açıklaması ile gündemde.

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