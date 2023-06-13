Anasayfa Video Galeriler Gündem Cübbeli Ahmet şimdi de ''eşcinsellere'' savaş açtı Cübbeli Ahmet şimdi de ''eşcinsellere'' savaş açtı 13 Haziran 2023 Salı Saat: 11:30 Güncelleme: 13 Haziran 2023 Salı 11:30 Kısa bir süre önce internette yayınlana fetvasında "erkek erkeğe tokalaşmayın, cinsel meyil duyulabilir" diyen Cübbeli Ahmet eşcinsellere yönelik açıklaması ile gündemde. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6488292271091e2bb1351aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü Sevgilisini 4 el ateş ederek öldürmekten yargılanan zanlı ''yanlışlık oldu'' dedi Azerin, ''Çırpınırdın Karadeniz'' dedi Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı Afganların Türkiye'ye girişini paylaşan Özdağ: ''Sınıra mayın döşeyelim!'' ''Çocuk başkasından'' deyip eşini vurdu İşten çıkarılan çalışandan patronuna akıl almaz tuzak Şehit cenazesinde Atatürk'ü unutan imama sert tepki Tacizci Youtuber'a kamera önünde dayak Ukrayna'da tüyler ürperten görüntüler! Selden sonra ortaya çıktı