Cübbeli Ahmet'e tepki yağıyor! Hayat pahalılığını böyle savundu!

Kamuoyunda "Cübbelli Ahmet" olarak tanınan İsmailağacı Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'deki hayat pahalılığından ve ekonomik krizden de "hikmet çıkarmayı" başardı.

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