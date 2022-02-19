Cübbeli Ahmet'ten de Tarkan ve Geççek yorumu

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de, megastar Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek ile ilgili polemiğe dahil oldu.

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