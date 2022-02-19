Anasayfa Video Galeriler Gündem Cübbeli Ahmet'ten de Tarkan ve Geççek yorumu Cübbeli Ahmet'ten de Tarkan ve Geççek yorumu 19 Şubat 2022 Cumartesi Saat: 10:15 Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de, megastar Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek ile ilgili polemiğe dahil oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6210990bb01b0c36456ccd33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye Müjdat Gezen'in ''maaşlı trol göndermesini'' konuşuyor Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var Tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 kişi yaralı Eski AK Partili vekilden bomba iddia: ''Erdoğan seçimi kaybederse...'' Milyonluk araçları taşıyan gemi okyanusta sürükleniyor! TIR'ın gizli bölmesinden paket paket uyuşturucu çıktı Türkiye'nin ilk su altı müzesiydi... Son hali içler acısı! Kadın hastayı taciz eden Pakistanlı doktor tutuklandı! İlk vukuatı değilmiş... İstanbul'da başıboş pitbull mahalleyi birbirine kattı