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  3. 10 Eylül 2020 13:45

Cübbeli Ahmet'ten ''iç savaş'' iddiası!

'Cübbeli Ahmet' adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'de 2 bin Selefi derneğin bulunduğunu ve bunların silahlandığını öne sürüp 'İç savaş' uyarısı yaptı.

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