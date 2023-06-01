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  4. Cübbeli Ahmet'ten inciler: ''Adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar''

Cübbeli Ahmet'ten inciler: ''Adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar''

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan İsmailağacı Ahmet Mahmut Ünlü bu sefer de 2 erkeğin tokalaşmasından "cinsel meyil" doğacağını iddia etti...

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