Anasayfa Video Galeriler Gündem Cübbeli Ahmet'ten inciler: ''Adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar'' Cübbeli Ahmet'ten inciler: ''Adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar'' 01 Haziran 2023 Perşembe Saat: 15:05 Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan İsmailağacı Ahmet Mahmut Ünlü bu sefer de 2 erkeğin tokalaşmasından "cinsel meyil" doğacağını iddia etti... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64788983d7f19d2fe52ae2d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İYİ Parti ittifak masasından kalktı: Seçim bitti, ittifak bitti İstanbul'da metruk binada yangın paniği Galatasaraylı taraftarları HÜDA PAR bayrağı yaktı Disney Plus'ın ''Ebeveyn Kontrolü Önerilir'' uyarılı yerli dizisi Arayış'tan ilk fragman Şans eseri ölümden döndü... İstanbul'da korkunç olay Fatih Portakal'dan Millet İttifakı'na yaylım ateşi İstanbul'da kan donduran kaza: Otomobil 1'i çocuk 3 kişiyi ezdi Seralara dadanan çakal köylülerin kabusu oldu İstanbul Metrosu'nda arıza!