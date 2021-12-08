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  4. Cübbeli Ahmet'ten ''Öp beni, tut beni'' bestesine ilk yorum

Cübbeli Ahmet'ten ''Öp beni, tut beni'' bestesine ilk yorum

Haluk Bilginer ve tiyatro ekibinin ''Öp beni, yut beni, yala beni manyak manyak işler'' sözlerini beste yapmasıyla ilgili Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilk yorum geldi.

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