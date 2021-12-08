Anasayfa Video Galeriler Gündem Cübbeli Ahmet'ten ''Öp beni, tut beni'' bestesine ilk yorum Cübbeli Ahmet'ten ''Öp beni, tut beni'' bestesine ilk yorum 08 Aralık 2021 Çarşamba Saat: 12:01 Haluk Bilginer ve tiyatro ekibinin ''Öp beni, yut beni, yala beni manyak manyak işler'' sözlerini beste yapmasıyla ilgili Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilk yorum geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b074864db179774f53f093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teşkilat'ta çok konuşulacak sahne! Çağlar Ertuğrul veda mı ediyor? Erdoğan unuttu, Akar hatırlattı İstanbul’da korkunç kaza kamerada- 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi İstanbul'da yabancılardan oluşan yasadışı organ nakli şebekesine operasyon Metro'da inanılmaz kaza! Araç merdivenlerden istasyona uçtu, gören gözlerine inanamadı İstanbul'da kırmızı ışıkta kanlı pusu Başıboş atlar trafiği savaş alanına çevirdi Hüseyin Baş: ''Partilerin isimlerini yere düşürmeyin'' Meraklı komşular yangını izlerken zehirlendi