Anasayfa Video Galeriler Gündem Cübbeli Ahmet'ten ''savaş geliyor'' iddiası: ''Mermilerinizi saklayın'' Cübbeli Ahmet'ten ''savaş geliyor'' iddiası: ''Mermilerinizi saklayın'' 09 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 11:01 Güncelleme: 09 Ekim 2024 Çarşamba 11:01 Kamuoyunda cübbeli takma adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medyada yayınlanan son videosunda "mermilerinizi saklayın" ifadelerini kullanarak "Bekleyin bakalım belki Tel Aviv’in üzerine gideriz inşallah" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6706384c8a419379860b1833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Okul çıkışı çocuklara torpil dayağı kamerada Gastronomi şehri Hatay'da 6 yöresel lezzet daha tescillendi Yol kenarında parçalanmış ceset bulundu Erdoğan'dan ''kadın cinayetleri'' açıklaması: ''Gerekli adımları atmazsak...'' Bolu'da bir çocuğu aracıyla ezen kadına 20 yıla kadar hapis istemi DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: ''Biz durduk yere el vermeyiz'' Erdoğan ve Abdullah Gül uzun zaman sonra yan yana geldi Türkiye Basketbol Federasyonu yeni başkanını seçti Türkiye'nin en küçük ama en ağır tabutu: Sıla bebeğe son görev...