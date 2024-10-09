  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Cübbeli Ahmet'ten ''savaş geliyor'' iddiası: ''Mermilerinizi saklayın''

Cübbeli Ahmet'ten ''savaş geliyor'' iddiası: ''Mermilerinizi saklayın''

Güncelleme:

Kamuoyunda cübbeli takma adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medyada yayınlanan son videosunda "mermilerinizi saklayın" ifadelerini kullanarak "Bekleyin bakalım belki Tel Aviv’in üzerine gideriz inşallah" dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Okul çıkışı çocuklara torpil dayağı kamerada
Okul çıkışı çocuklara torpil dayağı kamerada
Gastronomi şehri Hatay'da 6 yöresel lezzet daha tescillendi
Gastronomi şehri Hatay'da 6 yöresel lezzet daha tescillendi
Yol kenarında parçalanmış ceset bulundu
Yol kenarında parçalanmış ceset bulundu
Erdoğan'dan ''kadın cinayetleri'' açıklaması: ''Gerekli adımları atmazsak...''
Erdoğan'dan ''kadın cinayetleri'' açıklaması: ''Gerekli adımları atmazsak...''
Bolu'da bir çocuğu aracıyla ezen kadına 20 yıla kadar hapis istemi
Bolu'da bir çocuğu aracıyla ezen kadına 20 yıla kadar hapis istemi
DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: ''Biz durduk yere el vermeyiz''
DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: ''Biz durduk yere el vermeyiz''
Erdoğan ve Abdullah Gül uzun zaman sonra yan yana geldi
Erdoğan ve Abdullah Gül uzun zaman sonra yan yana geldi
Türkiye Basketbol Federasyonu yeni başkanını seçti
Türkiye Basketbol Federasyonu yeni başkanını seçti
Türkiye'nin en küçük ama en ağır tabutu: Sıla bebeğe son görev...
Türkiye'nin en küçük ama en ağır tabutu: Sıla bebeğe son görev...