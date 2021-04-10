Çukur dizisinde bir ayrılık daha

Kısa bir süre sonra ekranlara veda edecek olan Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'da Celasun karakterine can veren Kubilay Aka'nın ardından diziye veda edecek olan bir diğer isim de belli oldu.

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