Anasayfa Video Galeriler Gündem Çukur dizisinde bir ayrılık daha Çukur dizisinde bir ayrılık daha 10 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 12:15 Kısa bir süre sonra ekranlara veda edecek olan Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'da Celasun karakterine can veren Kubilay Aka'nın ardından diziye veda edecek olan bir diğer isim de belli oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60716cc4fe98895467366383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var! Tunceli kırsalı Eren-7 operasyonuyla temizleniyor Karayipler'de yanardağ patladı CHP'den Erdoğan'a ''Saray'da yeni FETÖ yapılanması'' iması! Ankara'da korku dolu saatler! Geceyi sokakta geçirdiler Trafikte polis şiddeti kamerada! Evire çevire dövdü Sinop'ta hortum paniği kamerada Şanlıurfa'da akraba ailelerin kavgası kanlı bitti TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!