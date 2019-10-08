  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 08 Ekim 2019 10:40

Çukur dizisinde ''Erik Dalı'' sahnesi sosyal medyayı salladı

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde Yamaç ve Nehir'in ''Erik Dalı'' performansı izleyiciden tam not aldı.

Video Galeri
Belediye meclisinde AK Parti'ye tepki: Bu yüzden oy kaybediyorsunuz
Belediye meclisinde AK Parti'ye tepki: Bu yüzden oy kaybediyorsunuz
Video Galeri
Sıla konserinde güldüren anlar ! Şarkıyı yarıda kesti
Sıla konserinde güldüren anlar ! Şarkıyı yarıda kesti
Video Galeri
Sosyal medyanın konuştuğu ''8 Ekim 2019'' yorumu
Sosyal medyanın konuştuğu ''8 Ekim 2019'' yorumu
Video Galeri
Çatı katından atlayan kadını polis kurtardı
Çatı katından atlayan kadını polis kurtardı
Video Galeri
ABD çekilince PKK/YPG terör örgütü de çekildi
ABD çekilince PKK/YPG terör örgütü de çekildi
Video Galeri
Esra Erol'da ilginç olay: Hasta karısını aldatırken dolandırıldı!
Esra Erol'da ilginç olay: Hasta karısını aldatırken dolandırıldı!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM