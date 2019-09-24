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  3. 24 Eylül 2019 10:05

Çukur dizisine damga vuran Neslican Tay sahnesi

Ekranların sevilen dizisi Çukur, dün akşam yayınlanan bölümünde geçtiğimiz Cuma günü kanserden hayatını kaybeden Neslican Tay'ı unutmadı.

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