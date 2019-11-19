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  3. 19 Kasım 2019 09:05

Çukur'a damga vuran dövüş sahnesi ! Azer öldü mü ?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un yeni bölümüne Azer ve Yamaç'ın kavga sahnesi damga vurdu. Yamaç'ın ''Güle güle Azer, seni tanımak güzeldi'' demesi ''Azer öldü mü ?'' yorumlarına neden oldu.

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